Волочкова пришла в церковь после тяжелейшей операции: молится о своем здоровье

Анастасия Волочкова в конце февраля вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома.

Бывшая прима Большого театра осталась в восторге от немецких специалистов и даже назвала их лучшими. Но при этом Анастасия считает, что лучше медиков знает своей организм.

После процедуры врачи строго-настрого наказали Волочковой беречь себя — пройти реабилитацию и воздержаться от физических нагрузок в течение шести недель. Однако выдержать полный срок в состоянии покоя экс-прима не смогла. Сначала Анастасия на своей странице в соцсети показала, что несмотря на травму, она устроила домашнюю тренировку, а 5 марта артистка объявила, что возвращается на сцену.

Волочкова отработала первый после операции спектакль. Перед выступлением экс-прима Большого театра сходила в церковь и помолилась за свое здоровье.

"Сегодня мой первый концерт после тяжелейшей операции! Верю, добрые люди пожелают мне удачи. Жду встречи с любимыми зрителями. Я, конечно, боец. Это неоспоримый факт", — написала Анастасия в блоге.

По словам балерины, нога ее еще беспокоит, но работе это не мешает. "Тяжелейшая операция, сейчас шов заживает. Делаю небольшую гимнастику, хотя мне нельзя ее делать. Но я не могу сидеть на месте", — рассказывала артистка.