Разбалансировка Ближнего Востока ударит по всем. Первые оценки и прогнозы

Ветеран корпуса морской пехоты США Брайан МакГиннис, наверное, думал, что он гражданин демократической страны. На слушаниях в Сенате по ограничению военных полномочий Дональда Трампа бывший морпех озвучил свою позицию. Ему тут же показали, как власти США трактуют свободу слова. Несогласным просто ломают руки.

Сопутствующие жертвы никого не волнуют

Ветерана избивали в святая святых американской демократии - на Капитолийском холме. Многие сенаторы даже не обернулись на шум. Сопутствующие жертвы никого не волнуют. Гибель более 170 детей и преподавателей при атаке на начальную школу не просто заметается под ковер. Ни слова сочувствия в адрес невинных жертв американо-израильской агрессии. Для коллективного Запада это, видимо, просто мертвые девочки второго сорта. Редкие вопросы журналистов об этой трагедии разбиваются о стену сугубо формальных комментариев и даже угроз.

Пока американцы хотя бы формально заявили о начале расследования, советник израильского премьера Офир Фальк уже нашел виновных: "Тегеран сам виноват в гибели детей. Причиной разрушения учебного заведения мог стать неудачный запуск иранской ракеты".

Вашингтон уже откровенно расчеловечивает жертв конфликта, превращая их просто в участников виртуальной стрелялки. Белый дом опубликовал весьма сомнительную с этической точки зрения видеоподборку ударов по Ирану. Реальные кадры смонтированы с компьютерной игрой. Разница лишь в том, что все уровни зачинщики конфликта проходят, паля по живым мишеням, у которых нет в запасе еще одной жизни.

Иранская авантюра обрушила рейтинг Дональда Трампа

Цели определяет лично хозяин Белого дома. Он уже заявил: сын убитого верховного аятоллы Али Хаменеи на посту верховного лидера неприемлем. Трамп хочет участвовать в процессе выбора.

"Они быстро лишаются руководства. Всякий, кто, как кажется, хочет быть лидером Ирана, в итоге оказывается мёртвым. Поразительные вещи происходят у вас на глазах", - сказал он.

Несмотря на показной оптимизм, иранская авантюра обрушила рейтинг Дональда Трампа до 38 процентов. А ведь у него на носу промежуточные выборы в Конгресс. Быстрой победоносной войны явно не получается. Одними бомбардировками Иран не победить, а ввязываться в наземную операцию - значит, получить второй Афганистан. Чем больше гробов со звездно-полосатым флагом возвращается домой с Ближнего Востока, тем громче негодуют даже сторонники Трампа. И дружественный республиканцам канал Fox News уже с тревогой подсчитывают расходы на военную кампанию: не менее 5 миллиардов долларов, если не считать нанесенного ущерба базам США.

Эксперты скептически оценивают то, что Белый дом не особо серьезно воспринимает блокировку Ираном Ормузского пролива.

"Они же не просто блокируют пролив. Они разрушают нефтеперерабатывающие заводы в Катаре и в Саудовской Аравии. Катарцы говорят, что у них не будет сырья еще несколько месяцев, если не лгут. Даже если Трамп одержит в Иране победу, то пиррову", - отметил Брэндон Вайхер, член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета.

Теперь понятна истинная цель атаки?

Больше всего от перекрытия Ормузского пролива пострадает Китай. Ведь он импортирует огромную часть энергоресурсов из стран Персидского залива. А если еще раз и навсегда лишить Пекин иранской нефти, то его экономика может не выдержать. И серьезный геополитический конкурент будет устранен. И это, возможно, и есть истинная цель атаки американцев на Исламскую республику. Венесуэлу из списка поставщиков энергоресурсов для КНР уже удалили. Правительство Китая ввело запрет на экспорт топлива. Берегут запасы.

Разбалансировка Ближнего Востока ударит по всем, говорят в нашем МИДе.

"То, что сейчас разворачивается на Ближнем Востоке в результате агрессии США и Израиля против Исламской республики, чревато колоссальнейшими последствиями для все мира, для мировой стабильности, мировой экономики, для всего, что называлось глобализацией во имя процветания. Все это разрушено. И страдают мирные граждане. Запад действует по принципу "разделяй и властвуй", натравливай друг на друга и властвуй", - подчеркнул Сергей Лавров.

Для самих США сотворенный их же руками очередной энергетический кризис - проблема в долгосрочной перспективе. Пока у Штатов есть свои запасы нефти и газа. А вот по так называемым союзникам бьет уже прямо сейчас. Учитывая, что ЕС еще и добровольно понавводил санкций против дешевых и стабильных поставок из России. А через месяц планировал полностью отказаться от покупки нашего газа, в том числе сжиженного.

В Кремле уточнили: полный уход России с газового рынка Европы - это еще не решение. Предложение правительству проработать эту тему. Но оно уже вызвало панику в ЕС.