Брюссель может помочь Киеву отремонтировать нефтепровод "Дружба"

Брюссель рассматривает возможность предоставления финансовой помощи Киеву для ремонта нефтепровода "Дружба". По данным агентства Bloomberg, Еврокомиссия намерена отправить на Украину экспертов для проверки масштабов повреждений инфраструктуры. Правда, Киев до сих пор не дал европейским специалистам согласия на осмотр трубопровода, блокировку которого он использует как средство шантажа в отношении Венгрии и Словакии. Более того, главарь режима перешёл к открытым угрозам в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Репортаж Александры Сергомасовой