Правительство расширило инструментарий государственной помощи бизнесу. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Речь о налоговом вычете для компаний обрабатывающей промышленности, IТ и телекоммуникационного секторов, а также предприятий, которые обеспечивают поставки электроэнергии, газа и тепла. Такие организации, кроме того, смогут передавать право на вычет внутри своей группы компаний. Это позволит направить ресурсы на выпуск тех товаров и услуг, которые наиболее актуальны в текущий момент.
Обсудили также повышение качества территориального планирования и помощь жителям приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей.
"Правительством реализуется целый комплекс мер для помощи людям и бизнесу. В том числе, напомню, предоставляется отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, льготный лизинг сельскохозяйственной и автомобильной техники. Есть и свободные экономические зоны, в которых предприниматели получают преференции для своей работы. Чтобы поддержать коллективы, сегодня мы направим ещё около 1,5 млрд рублей. Они пойдут на компенсацию оплаты простоя сотрудников. Теперь такое финансирование поможет сохранить квалифицированные кадры и пополнить, что очень важно, оборотные средства предприятий", - сказал Мишустин.