Правительство расширило инструментарий государственной помощи бизнесу. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Речь о налоговом вычете для компаний обрабатывающей промышленности, IТ и телекоммуникационного секторов, а также предприятий, которые обеспечивают поставки электроэнергии, газа и тепла. Такие организации, кроме того, смогут передавать право на вычет внутри своей группы компаний. Это позволит направить ресурсы на выпуск тех товаров и услуг, которые наиболее актуальны в текущий момент.

Обсудили также повышение качества территориального планирования и помощь жителям приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей.