Елене Яковлевой - 65. Она сыграла более 130 незабываемых ролей, но реализовала и другие таланты

Любимая, великолепная, неповторимая. Ее появление на сцене всегда вызывает бурю аплодисментов. А сегодня - особенно. Вот так Елена Яковлева отмечает свой день рождения - на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. Играет Анну Андреевну - жену Городничего в "Ревизоре". В отличной форме.

Актерская профессия - и ничего больше. Она мечтала только об этом. Когда приехала из Харькова на экзамены в Москву, несколько дней даже ночевала на вокзале. Но с первого раза поступила в ГИТИС. В кино дебютировала еще в институте - в фильме "Двое под одним зонтом". А уже в 1989-м фильм "Интердевочка" Петра Тодоровского произвел эффект разорвавшейся бомбы. В кинотеатры стояли очереди. Елена Яковлева сыграла Таню Зайцеву - медсестру и по совместительству "ночную бабочку", так мечтавшую о красивой и благополучной жизни.

Тогда казалось - этот образ с ней навсегда и будет только мешать карьере. Но она опять удивила. Майор милиции Анастасия Каменская. Обладающая аналитическим умом, интеллигентная, незаметная и сдержанная.

И удивляет Елена Яковлева постоянно. Она - и хирург Павлова в сериале "Склифосовский", и Баба Яга в "Последнем богатыре", и гламурная бизнесвумен Шапокляк в популярном "Чебурашке".

Елене Яковлевой всегда больше нравилось играть отрицательных персонажей. Но самой неожиданной героиней считает все-таки свою Вангу. Режиссеры ценят Яковлеву за невероятный актёрский диапазон. Так и говорят - сыграть может все. У неё к тому же настоящая русская актерская школа - психологизм, внимание к деталям, огромная требовательность к себе. Почти три десятилетия она была верна любимому "Современнику". Бесконечные перемещения по временам и эпохам - Элиза Дулиттл, Мария Стюарт, Джулия Ламберт из "Театра" Сомерсета Моэма.

5 марта открылась выставка ее картин. Рассказывает - часто пишет их сразу после спектаклей. Уже порядка восьмидесяти работ.

"Приходишь после спектакля. Играют какие-то эмоции, какая-то такая приятная волна от зрителей, в конце аплодисменты - они не дают уснуть. Я не художник, я фантазер", - говорит актриса.

Картины уже, кстати, все раскупили, деньги пойдут в благотворительный фонд поддержки ветеранов сцены.

Елена Яковлева не любит публичность. Лучший отдых для нее - дома. Рядом с мужем, актером Валерием Шальных. Вместе они уже практически сорок лет.

"Все думают, что артистки - они вовсю играют. И и в любовь. Но я за такие чувства, когда в любовь играть не надо", - признается Яковлева.

Она считает - да, от возраста не убежать. Но сколько бы не исполнилось лет, главное, чтобы было интересно жить. А в качестве подарка пусть будут новые, неожиданные роли.