Виктория Толстоганова сообщила о рождении дочери: "Я долго не могла забеременеть"

Виктория Толстоганова растит троих детей — дочь Варю и сыновей Федора и Ивана. Старших наследников звезда кино родила в браке с актером Андреем Кузичевым, а младшего — от второго мужа Алексея Аграновича.

Актриса признается, что впервые она стала мамой довольно поздно, в 33 года. Но, мол, ей так понравилось, что вслед за дочкой Виктория родила двух сыновей. Толстоганова не скрывает, что Варя помогла ей осознать свое предназначение.

"Просто моя дочь очень долгожданная. Слишком долгожданная. Благодаря тому, что она появилась, родились и другие мои дети, она "открыла портал". Я долго не могла забеременеть, многое для этого сделала, и когда большой путь все-таки увенчался успехом, это было особенное счастье", — сообщила Виктория в беседе с Womanhit.

По словам Толстогановой, дочь — ее любимица, хотя сыновья об этом даже не догадываются. "У меня действительно к ней очень трепетное отношение. Хотя мои дети очень смешные: они считают, что любимчик в семье — это Федор. А все потому, что мы с ним делали домашнюю работу", — рассказала актриса.

Материнство изменило жизнь звезды кино. Даже работа отошла на втрой план.

"Не было такого подключения к съемкам, как раньше. И мне не хотелось дочку оставлять, как бы вырывать себя из этой нашей жизни. А потом дети растут, и ты взрослеешь вместе с ними. Сейчас я могу с ними общаться как со взрослыми людьми, и мне это очень нравится. Материнство — прекрасный опыт. Дети — это счастье безусловное", — отметила актриса.