Трамп оскорбил сына убитого Али Хаменеи: "Пустое место"

Дональд Трамп критически высказался о сыне убитого в результате удара США и Израиля Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его мнению, Моджтаба Хаменеи не годится на роль нового рахбара страны.

Американский президент уверен, что сын покойного аятоллы продолжит его политику, что в результате приведет к новой войне через пять лет.

"Они зря тянут время. Сын Хаменеи - пустое место", - заявил Трамп.

Более того, хозяин Белого дома намерен лично участвовать в выборе нового Верховного лидера Ирана, который бы принес мир и гармонию стране. В качестве примера он привел ситуацию в Венесуэле.

США и Израиль начали операцию против Ирана в субботу утром. Одной из первых жертв ударов стал Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он вместе с ведущими командирами иранской армии погиб во время совещания в Тегеране. Разведки США и Израиля несколько месяцев гонялись за Хаменеи в ожидании времени для точечного и сокрушительного удара.

Как ранее сообщил The New York Times, Моджтаба Хаменеи является фаворитом в ходе обсуждения кандидатур нового Верховного лидера Ирана, которое ведут высокопоставленные духовные лица.