В России нет "красного света" на задержание высокопоставленных чиновников, предупредил Кремль

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать задержание бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова. Спикер Кремля на это заявил, что в России не существует "красного света" на задержание высокопоставленных чиновников, передает РБК.

"Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу", - добавил пресс-секретарь президента России.

Генерал обвиняется в создании преступного общества, а также в двух эпизодах получения взятки и 12 эпизодах растраты и легализации денег.

