Жена Сергея Аморалова из "Отпетых мошенников" умерла после пересадки почки: операция оказалась неудачной

Мария Эдельвейс скончалась 1 марта в возрасте 44 лет. Жена Сергея Аморалова из "Отпетых мошенников" страдала от почечной недостаточности.

На прошлой неделе здоровье Эдельвейс резко ухудшилось. Певец отвез любимую в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Трагедию в семье Аморалова прокомментировала бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина.

"Это правда, Маша или, как ее всегда называл Сергей, Масюня умерла. Я знала ее с самого начала их отношений. "Отпетых мошенников" тогда продвигала компания "МедиаСтар". А я занималась у них пиаром", — рассказала Сазыкина.

Раскрыла Олеся и подробности произошедшего. Оказывается, недавно Мария перенесла операцию.

"Слышала, что у Маши в последние годы возникли серьезные проблемы со здоровьем и ей пришлось пересаживать почку, но операция вроде как оказалась неудачной, и почка не прижилась. Возможно, это и привело к ее смерти", — цитирует "Экспресс газета" продюсера.

Сергей Аморалов пока не высказался о смерти жены. Где похоронили Эдельвейс так же не сообщается.