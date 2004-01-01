Сергей Аморалов из "Отпетых мошенников" прокомментировал смерть жены: "Да, Маши больше нет"

Жена Сергея Аморалова Мария Эдельвейс скончалась 1 марта. Но об этом стало известно только 5 марта. Певец убит горем и не желает ни с кем общаться.

Марии было 44 года. Несколько лет она страдала от почечной недостаточности. В конце февраля модели резко стало хуже, Аморалов лично привез ее на станцию скорой помощи. Медики сделали все для спасения Эдельвейс, но у нее отказали почки.

Как рассказала бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина, которая знала Марию много лет, недавно жена Аморалова перенесла операцию. Ей пересадили почку.

"Но операция вроде как оказалась неудачной, и почка не прижилась. Возможно, это и привело к ее смерти", — поделилась Сазыкина с "Экспресс газетой".

Сергей Аморалов после похорон закрылся в своей квартире. Он не желает никого видеть и не раскрывает детали ухода жены.

"Мои коллеги с телевидения пытались узнать какие-то подробности у Аморалыча. Посылали съемочную группу к нему домой. "Да, Маши больше нет", — сказал он им и захлопнул перед ними дверь", — сообщила Сазыкина.

С Сергеем Мария познакомилась в 2004 году в ночном клубе. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Свадьбу сыграли через четыре года, хотя оба уверяли, что уже после первого свидания поняли, что будут вместе всю жизнь. Детей у пары не было. Свою любовь Сергей и Мария дарили кошке по кличке Маргоша.