Легендарная "Радиостанция Судного дня" в четверг передала несколько новых слов.

УВБ-76 или "Жужжалка", как ее называют радиолюбители, прервала молчание около полудня. Сначала в эфире прозвучало слово "серосбег", примерно через полтора часа появилось слово "овалосток".

Еще примерно через час с небольшим перерывом прозвучали слова "шлакобобр" и "вспыхивание". Пятым сообщением стало "кипропоем". Уже вечером в эфире появились слова "жиротряс" и "неказистый". Все семь слов звучали в эфире УВБ-76 впервые.

Причем последнее слово раздалось в эфире "радиостанции Судного дня" примерно в то же время, когда Дональд Трамп высказал свое мнение о кандидатуре нового Верховного лидера Ирана. По словам американского президента, он бы хотел лично участвовать в выборе.

Основного претендента на высший пост в структуре власти страны – сына убитого в результате ударов Али Хаменеи – Трамп назвал "пустым местом". Моджтаба Хаменеи, убежден Трамп, продолжит политику покойного аятоллы, что в результате приведет к новой войне через пять лет.