США настроены на продолжение боевых действий в Иране

США больше настроены на продолжение боевых действий, а не на переговоры с Ираном. Об этом 6 марта заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с футболистами.

Он утверждает, что представители исламской республики связались с ним, чтобы заключить сделку, но он им ответил, что "уже поздно".

"Они говорят: "Как мы можем заключить сделку?" Я сказал: "Вы немного опоздали". И мы теперь хотим воевать больше, чем они", — сказал американский лидер.

Трамп также сообщил, что операция США в Иране идет с опережением графика и американские военные якобы ежечасно наносят удары.

Кстати, речь о военных операциях в Иране президент Соединенных Штатов произнес на встрече с известными футболистами, которые аплодировали его заявлениям.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.