Лучшая часть ВМС Ирана уничтожена, заявил Пит Хегсет

"Лучшая часть" ВМС Ирана уничтожена, заявил 6 марта глава Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что США в конфликте против исламской республики откажутся от "политкорректных ограничений прошлого".
— США не испытывают никакой нехватки боеприпасов в связи с операцией в Иране;
— В операции против исламской республики участвуют свыше 50 тысяч американских военных;
— США фиксируют существенное снижение атак Ирана с помощью баллистических ракет и БПЛА;
— Американские военные потопили больше 30 кораблей исламской республики;
— За последние 72 часа США нанесли удары по порядка 200 целям в Иране;
— США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне эскалации, для этого есть много стран в регионе;
— Соединенные Штаты нарастят группировку, участвующую в операции против Ирана.
Хегсет также сообщил, что Иран не сбивал американский истребитель. Он обвинил Тегеран в попытках улучшить свой имидж с помощью распространения дезинформации.
5 марта телекомпания Al Jazeera сообщила, что военный самолёт США сбили в иракской провинции Басра. Пилот успел катапультироваться.