Лучшая часть ВМС Ирана уничтожена, заявил Пит Хегсет

"Лучшая часть" ВМС Ирана уничтожена, заявил 6 марта глава Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что США в конфликте против исламской республики откажутся от "политкорректных ограничений прошлого".

— США не испытывают никакой нехватки боеприпасов в связи с операцией в Иране;

— В операции против исламской республики участвуют свыше 50 тысяч американских военных;

— США фиксируют существенное снижение атак Ирана с помощью баллистических ракет и БПЛА;

— Американские военные потопили больше 30 кораблей исламской республики;

— За последние 72 часа США нанесли удары по порядка 200 целям в Иране;

— США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне эскалации, для этого есть много стран в регионе;

— Соединенные Штаты нарастят группировку, участвующую в операции против Ирана.



Хегсет также сообщил, что Иран не сбивал американский истребитель. Он обвинил Тегеран в попытках улучшить свой имидж с помощью распространения дезинформации.

5 марта телекомпания Al Jazeera сообщила, что военный самолёт США сбили в иракской провинции Басра. Пилот успел катапультироваться.