США разрешили Индии покупать российскую нефть

США временно разрешили Индии покупать российскую нефть в танкерах в море, сообщили 6 марта в Минфине страны.

Немного раньше агентство Reuters сообщило, что это позволит ослабить давление на мировой нефтяной рынок на фоне военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Разрешение выдано на 30 дней.

После этой новости сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что Соединенные Штаты подорвали собственные санкции против России.

"Индия вновь увеличивает закупки российской нефти. Неприятный сюрприз для Вашингтона. Но именно США сделали всё возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился", — написал он в своем Telegram-канале.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия перестанет закупать российскую нефть.