У Трампа есть несколько кандидатов на роль "хорошего лидера" Ирана. Об этом заявил сам американский лидер телефонном в интервью NBC News. По словам Трампа, Соединенные Штаты хотят полной смены руководства в Иране.

"Мы хотим прийти и всё очистить... Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой", — сказал американский лидер в интервью NBC News.

В этот же день ранее Трамп на встрече с журналистами сообщил, что США больше настроены на продолжение боевых действий, а не на переговоры с Ираном. Он утверждает, что представители исламской республики связались с ним, чтобы заключить сделку, но он им ответил, что "уже поздно".