Дайте ядерную бомбу!.. Крик несётся над Евразией. Пока американцы с израильтянами утюжат ракетами Иран, сдачи получают арабские монархии, где окопались американские военные - то одна, то другая страна, считающая себя европейской, просит выдать ей ядерную бомбу.

Мысль у спонсоров киевской хунты простая: будь у Украины ядерное оружие, никакая Россия не была бы ей страшна. Как-то позабыли о том, что после развала СССР, когда в 1991 году были подписаны Беловежские соглашения, Соединённые Штаты понимали, что утечка ядерного оружия и технологий к террористам и странам-изгоям - так себе перспектива. Поэтому Украина присоединилась к договору СНВ-1, к договору о нераспространении ядерного оружия, и получила неядерный статус. Но сейчас новая серия драмы "Дадим Украине ядерную бомбу!".

Кстати, Джордж Буш-старший, посетив Киев в 1991 году, буквально потребовал от украинцев умерить "националистический пыл" и заявил, что США не поддержат тех, кто хочет заменить московские власти на "местных деспотов".

С деспотами с тех пор стало весело. Вечно хмельного Порошенко, заливавшего глаза даже на международных встречах, поменяли на комика Зеленского, у которого допинг покрепче. Страшно стало б самой Европе. Премьер Польши Дональд Туск пригрозил европейским союзникам: не дадите нам ядерное оружие - попросим у Америки! Чтобы, наконец, Россию победить.

Ядерное оружие гиены Европы могут получить и в таком виде. Если у вас в действительности всё не так, как на самом деле.