ФСБ рассекретила документы о женщинах, служивших в контрразведке "Смерш"

Во время Великой Отечественной войны почти три тысячи женщин проходили службу в военной контрразведке. Об этом рассказали в ФСБ России. Уникальные документы опубликованы в преддверии восьмого марта.

Архивы рассказывают о боевых подвигах сотрудниц НКВД. Они не только переводили или шифровали донесения, но и участвовали в оперативной работе. Помогали выявлять диверсантов, задерживали опасных преступников.

Во время бомбёжек нередко оказывали первую медицинскую помощь раненым бойцам. Заслуги многих из них отмечены орденами и медалями. Десять военнослужащих-женщин занимали в "Смерше" руководящие должности.