В Мьянме встретили отряд кораблей Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота встретили в Мьянме. С деловым заходом порт Тилава посетили корветы "Совершенный" и "Резкий", а также средний морской танкер "Печенга".

На берегу в торжественном построении наших моряков приветствовали российские дипломаты и офицеры Военно-морских сил Мьянмы. В ближайшие дни личный состав примет участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Экипажи отправились в дальний поход почти месяц назад, корабли выполняют задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чуть ранее отряд посетил малазийский порт Джорджтаун.