Глава МИД Ирана сделал интригующее заявление о помощи России

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Россия и Китая оказывают исламской республике помощь в условиях военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке.

Как заявил иранский дипломат телеканалу NBC, Москва и Пекин "поддерживают нас политически и иным образом". В ответ на вопрос интервьюера, активно ли Россия и Китай помогают Ирану "в этой войне", Аббас Аракчи отметил, что "они всегда нам помогали".

Вдаваться в подробности иранский министр не стал, отказавшись раскрывать детали сотрудничества с другими странами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Москва оказывать Тегерану какую-либо поддержку заявил, что "в данном случае никаких обращений с иранской стороны не было". При этом "наша последовательная позиция хорошо всем известна, и здесь нет никаких изменений".

Также в Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы поспособствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности в ближневосточном регионе. При этом Москва по-прежнему привержена принципам уважения суверенных государств и невмешательства в их внутренние дела.