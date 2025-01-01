"Потеря близкого человека": дочь Кончаловского выступила с печальным признанием

В конце 2025 года единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария сообщила, что рассталась с мужем. Она объяснила, почему рухнул ее брак. Оказалось, что Никита, хоть и старше на семь лет, еще не готов к детям и спокойной семейной жизни. Не было ни ссор, ни взаимных упреков. Просто оба поняли, что стали слишком разными.

Однако лишь сейчас супруги оформили развод. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария раскрыла детали. Она пояснила, что у них были "проблемы с документами", поэтому процесс настолько затянулся. Тем не менее, о своем экс-супруге Мария отзывается только положительно. "У меня был замечательный муж, очень ему благодарна, я рада, что была за ним замужем", - призналась Кончаловская.

Она рассказала, что состояла в браке пять лет. Вышла замуж Мария, когда ей было 19 лет. Причем, по словам Кончаловской, тогда у них не было денег, поэтому она взяла обычное свое белое платье и расшила его жемчугом. Также Маша сообщила, что после развода они с экс-супругом сходят вместе в кафе и она отдаст ему письмо с благодарностями.

При этом Кончаловская выступила с печальным признанием, что расставание далось ей нелегко. "Развод — это очень неприятно. Это я говорю как человек, который долго его переживал. Это проживается буквально как потеря близкого человека, даже если вы приняли обоюдное решение развестись", - констатировала Мария.

