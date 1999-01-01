Виктория Макарская о невыносимых отношениях и разрушении семьи: "Смысл какой с чужими людьми шоркаться?"

Антон и Виктория Макарские вместе уже 25 лет. Артисты познакомились на кастинге мюзикла "Метро" в 1999 году. Спустя год они обвенчались, а еще через три года официально зарегистрировали брак в загсе. Виктория родила мужу двоих детей — дочь Марию и сына Ивана.

В отношениях с супругом Виктория старается проявлять мудрость, которой делится с многочисленными подписчиками на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она регулярно получает множество сообщений от женщин, жалующихся на своих мужей, бывших и нынешних, на невыносимые отношения и разрушение семьи.

Тогда Виктория Макарская и создала "Бабсовет", чтобы делиться личным опытом и "ключиками смысла жизни в Семье". "Я с удивлением обнаружила, что практически никто из моих любимых подписчиц не в курсе, что муж и жена имеют нулевую степень родства, и перед Богом они - одно тело и одна душа на двоих", - сообщила Виктория.

Она рассказала, что многие женщины писали ей, убеждая в том, что нет никого роднее собственного ребенка, а мужья по сути "чужие дяди". По мнению Макарской, такое отношение и порождает разрушение семьи, причем не только своей, но и ребенка.

"Неужели не видно причинно-следственной связи, почему разрушены жизни стольких семей, а у молодежи и вовсе отсутствует желание создавать Семьи. А зачем? Смысл какой с чужими людьми шоркаться? Можно ведь и в одиночку детей завести, если скучно станет… А ведь применив на практике закон Бог- Муж-Жена-дети, когда все на своих местах, можно стать очень счастливыми", - заключила Макарская.

