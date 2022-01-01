Наступили на собственные грабли: США вынужденно разрешили Индии закупать российскую нефть

Американские власти дают Индии временное разрешение на закупку российской нефти, которая находится на танкерах в море. С таким заявлением выступил в четверг, 6 марта, министр финансов США Скотт Бессент.

Как пояснил политик в соцсетях, "чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть".

Бессент заверил, что такое разрешение не даст "существенной финансовой выгоды российскому правительству", потому что "разрешает только операции с нефтью, которая уже находится в море". В то же время глава Минфина Соединенных Штатов выразил надежду на то, что Индия нарастит закупки американской нефти (цитаты по "Интерфаксу").

Между тем Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие компании срочно закупают миллионы баррелей российской нефти из-за перебоев поставок на фоне конфликта Израиля и США с Ираном. Для Индии ситуация критическая: примерно 40% своего импортируемого сырья страна получает через Ормузский пролив, который сейчас заблокирован.

Вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, подтверждал, что наша страна видит повышенный интерес в Индии к российской нефти на переработку.

До начала американской операции против Ирана РБК сообщало со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus, что Индия в январе 2026 года сократила импорт нефти из России на 40% по отношению к декабрю и вдвое — по сравнению с январем 2025 года. Объем поставок опустился до минимума с июня 2022 года — 859 тысяч баррелей в сутки (3,68 миллиона тонн).

Вашингтон требовал от Нью-Дели отказаться от закупки российских энергоносителей, угрожая огромными таможенными пошлинами и задействованием других рычагов давления. 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил после разговора с индийским премьером Нарендрой Моди, что "он согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы".