Американские военные в операции против Ирана больше не будут связаны "политкорректными правилами ведения войны". Такое заявление сделал в четверг, 5 марта, министр войны США Пит Хегсет.

Как подчеркнул шеф Пентагона, действия армии Соединенных Штатов прежде сдерживали пресловутые "политкорректные" методы войны. Однако теперь американцы нарастят участвующую в кампании против Ирана группировку.

При этом Хегсет попытался убедить аудиторию в том, что операция США против Ирана идет гораздо успешнее, чем можно представить из новостных сводок. Иран, по утверждению главы Пентагона, не сбивал американский истребитель, и дефицита боеприпасов у Соединенных Штатов нет, сообщает Reuters.

Командующий Центральным командованием ВС США Чарльз Бредфорд Купер, в свою очередь, заявил, что по мере перехода к следующему этапу этой операции Вашингтон ликвидирует возможности Ирана по производству ракет.

Между тем источники раскрыли неожиданную информацию об американской операции в Иране: в Пентагоне не все понимают, каких целей добиваются Соединенные Штаты. Часть высокопоставленных сотрудников американского Министерства войны ставит под сомнение стратегию операции.

Историк, в прошлом — посол России в ряде государств Ближневосточного региона Вениамин Попов подчеркнул, что операция "Эпическая ярость" — это большая ошибка Трампа, которая будет иметь серьезные последствия и для Америки, и для всего мира.