Детскую площадку и станцию скорой помощи разбомбили в Иране

Детскую площадку и станцию скорой помощи этим утром разбомбили в Иране. Погибли 20 человек. США и Израиль продолжают наносить удары по городам исламской республики. Пентагон утверждает, что уничтожил лучшую часть флота противника - около 30 кораблей. Еще один фрегат - носитель дронов - потопили сегодня. Иран, в свою очередь, атаковал беспилотниками американскую и израильскую авиабазы.

Израиль продолжает наносить масштабные удары по Тегерану. Центр города в огне. Куда именно попала ракета - неизвестно, но иранская сторона заявляет, что серьезно повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. В пригороде Шираза в результате массированной бомбардировки погибли 20 человек. Удар пришелся по станции скорой помощи и детской площадке

А это уже США бьют по скоплению иранской техники. Атакуют в первую очередь аэродромы. Точными ударами уничтожены ангары с истребителями и транспортной авиацией. Выведены из строя замаскированные позиции пусковых установок баллистических ракет и дронов. Активные боевые действия разворачиваются и в море.

Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видео атаки иранского корабля. Судно получило серьезные повреждения. Вероятно, Иран мог использовать его для запуска ударных беспилотников по эскадре военно-морского флота США, в том числе и для атак на один из крупнейших в мире авианосцев "Авраам Линкольн". Кораблю даже пришлось покинуть Оманский залив ради безопасности.

Тегеран прорвал израильский "Железный купол"

Иранские беспилотники - действительно серьезная угроза для американского флота. Причем, не только военного. Морские дроны-камикадзе начали применять для ударов по нефтяным танкерам США, которые стремятся пройти через заблокированный Ормузский пролив. Да и в воздухе Иран не уступает американо-израильской коалиции. Минувшей ночью в очередной раз удалось прорвать так называемый "Железный купол". В небе над Тель-Авивом десятки ракет без какого-либо сопротивления пролетают прямо над центром города. Удар пришелся по инфраструктуре аэропорта Бен-Гурион.

А это уже кадры огромного пожара на военной авиабазе США в Кувейте. Иран атаковал ее с помощью беспилотников. Полыхают топливные хранилища, ангары и склады. Пламя до сих пор не удалось потушить. И в ближайшие дни власти Ирана анонсировали еще более интенсивные и масштабные удары.