В Белом доме помолились за Трампа

Коллективная молитва за Трампа прямо в Овальном кабинете Белого дома. Американские пасторы тянут ладони к плечам президента, который вот уже почти неделю ведет войну на другом континенте.

Самому Трампу все сложней держать себя в руках. 6 дней назад, когда первые ракеты коснулись Тегерана, американцы ярко заявили о том, что операция "Эпическая ярость" будет молниеносной. Теперь WSJ подсчитывает оружейные убытки США. Запасы ракет Patriot и Tomahawk истощены. А за первые дни войны Белый дом буквально выкинул в топку 11 миллиардов долларов. Министр войны Пит Хегсет пытается сохранить лицо.

Пентагон планирует запросить у Конгресса допсредства под предлогом того, что боевые действия затянутся. Трамп, в свою очередь, снова обвиняет Байдена в разбазаривании вооружения, причем? за гроши, той же Украине. Но тактику дальнейших действий в Иране тоже как-то объясняет сомнительно:

"Они звонят и говорят: "Как нам заключить сделку?" Я сказал: "Вы немного опоздали, и мы хотим сражаться сейчас больше, чем вы".

Трамп об этом рассказывает на встрече с американскими футболистами. Возможно, намекая на то, что теперь мяч на стороне Ирана? То, с каким энтузиазмом Белый дом публикует веселые ролики бомбардировок по Ирану, поражает и пользователей соцсетей.

"Нью-Йорк Таймс" пишут, что, изучив снимки со спутников, пришли к выводу – США причастны к удару по школе, в которой погибли более 150 маленьких девочек. Буквально в километре от учебного заведения журналисты рассмотрели военную базу Корпуса стражей исламской революции. Якобы американские военные могли просто принять здание школы за военную базу. Журналисты намекают, что американские военные могли использовать старые карты? Или это подвел искусственный интеллект?

Европа начала ощущать последствия от войны в Иране

Кризис на Ближнем Востоке бьет по всем фронтам. В том числе и экономическим. Но как заявил Трамп, его это беспокоит мало. Якобы после завершения конфликта цены должны стабилизироваться. Сейчас же Ормузский пролив в блокаде. Хоть Иран и утверждает, что не закрывал его. Последствия топливного коллапса уже ощущают на себе европейцы.

Во Франции и Британии – очереди на заправки. Люди берут бензин канистрами, чтобы успеть до скачка цен. В Германии стоимость галлона уже 2,5 доллара – это больше 200 рублей. Эксперты готовят население к тому, что цены скоро вырастут практически на все товары в цепочке поставок нефтепродуктов.

Половина авиатоплива, поступающего в Европу идет через Ормузский пролив. Цены на него за несколько дней выросли на 70 процентов. Индия на фоне кризиса начала активно наращивать закупки российской. В США заявили, что дали разрешение на это на 30 дней. В апреле Трамп летит в Китай и готовит новые козыри для встречи с Си Цзиньпином.