Кадры беседы с вернувшимися на родину венгерскими пленными публикует официальный аккаунт премьера Виктора Орбана. Киевский режим мобилизовал их насильно. Из-за двойного гражданства. И сразу - неподготовленными - бросил на передний край фронта.

Тезис "насильной мобилизации на Украине не существует - это русские снимают ролики при помощи ИИ" трещит по швам. Главарь киевского режима второй день бьётся в истерике. Сначала украинский МИД вызывал на ковёр поверенного в делах посольства Венгрии. Следом перешли к открытым угрозам. Накануне Зеленский пообещал отправить к Орбану "военных молодчиков" - чтобы те "поговорили на привычном им языке".

Заявления главаря киевского режима жёстко раскритиковала даже венгерская оппозиция, которая к Украине относится лояльнее правящей партии. С позицией Будапешта солидарны и в Словакии. Зеленский перешёл все красные линии, заявил Роберт Фицо.

"Выражаю полную солидарность венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Если Зеленский и дальше будет продолжать в таком духе, то может случиться такое, что и другие страны ЕС заблокируют Украине кредит на 90 млрд", - заявил Фицо.

Киев в желании любым путём получить этот кредит готов, кажется на всё. В адрес Венгрии звучат обвинения в захвате заложников. Утром полиция Будапешта арестовала семь украинских граждан. Оказалось, что они - сотрудники Ощадбанка. И, если верить украинской стороне, абсолютно легально, на двух инкассаторских машинах, перевозили наличные между Австрией и Украиной.

Киевскому режиму только и остаётся, что давить Евросоюзу на жалость. Накануне стало известно, что дверь в заветный европейский сад по ускоренному маршруту снова закрылась. Так ещё и Дональд Трамп вновь обратил внимание общественности, что именно украинский лидер тормозит переговорный процесс и не демонстрирует никакого желания улаживать конфликт миром.