Собянин: Количество "умных" светофоров в Москве будет увеличено

Москва - лидер среди регионов России по уровню безопасности дорожного движения. Во многом благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в управление светофорами.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, к нейросети подключены уже 70 процентов всех устройств города. А с прошлого года данные со светофоров начали передаваться в навигационные сервисы.

Практика уникальная для России и Европы. Система видеоаналитики распознаёт на дороге трамваи и предоставляет им приоритет для проезда. И в ближайшее время Москва планирует запустить первый в мире пилотный проект по управлению дорожным движением с помощью искусственного интеллекта целого микрорайона в Тушине.