Масштабное событие, объединившее сотни тысяч неравнодушных людей. В Москве стартовала всероссийская акция "Код донора".

Мероприятие, организованное по инициативе Национального фонда развития здравоохранения, приручено к Году Единства народов нашей страны, объявленному указом президента.

Цель инициативы - вдохновить как можно больше людей разных национальностей, профессий, религий и культур присоединиться к донорскому движению, сплотить их вокруг общей ценности - спасения жизни.

На торжественной церемонии в столице участникам были переданы флаги акции. Полотна отправят в разные регионы России, как символ эстафеты добра и взаимопомощи.