В Челябинской области выращивают южно-уральские хризантемы

В преддверии Международного женского дня в тепличных комплексах страны идёт активная подготовка. Среди самых популярных у россиян цветов: розы, тюльпаны и, конечно же, хризантемы. На Урале их выращивает единственное хозяйство, расположенное в Челябинской области.

"Свежие травянистые", "горьковато пряные" и тяжелые "землистые" ноты. Аромат наших – южно-уральских хризантем ни с чем не перепутать! Даже четвероногие помощники работников теплицы, словно заворожённые, лежат и наслаждаются. То ли душистым запахом. А, быть может, живописными цветочными панорамами. Белые, желтые и розовые ковры простираются на целый гектар. Одних лишь хризантем в теплице 6 видов. Есть еще Эустомы и Альстрёмерии.

"Эта хризантема была посажена в конце ноября и сегодня она готова уже поступить в наши магазины Челябинской области. Она росла 3 месяца, для того, чтобы радовать вас", - отметил Сергей Атаманенко - директор тепличного комплекса.

Высаживают растения в шахматном порядке. Чтобы не мешали друг другу формироваться. На востоке хризантема символизирует долголетие, счастье и благополучие. В Японии вообще – одна из эмблем правящей династии. А потому благородный цветок не терпит суеты.

Срезать его нужно в определённое время. После этого хризантема еще должна немного отлежаться. Чтобы уже затем предстать во всей красе. Цветут хризантемы круглый год. Почти как в сказке "12 месяцев", только вместо волшебства – кропотливый труд работников. И, конечно, в буквальном смысле слова, "тепличные" условия. Это ведь не солнечные Эквадор или Африка, а суровый Челябинск.

Это единственное такое хозяйство на Урале. Работает уже 3 года. В месяц здесь выращивают до 70 тысяч цветов. Однако пока это всего 10% от потребностей местного рынка. Дальше – больше.

Впереди 8 марта – самая напряженная пора. Кстати, трудятся в теплице в основном женщины. На своих хрупких плечах они с усталой улыбкой переносят тяжелые охапки прекрасных южно-уральских цветов. При этом легко и элегантно.