Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес председателя правительства Венгрии Виктора Орбана безобразны — Евросоюз должен дистанцироваться от подобных проявлений. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словацкий политик отреагировал на заявление Зеленского о том, что он натравит на Орбана украинскими боевиками за помехи в выделении Киеву кредита по линии ЕС. Утративший легитимность президент Украины пригрозил, что националисты пообщаются с венгерским премьером "на своем языке".

Как отметил Фицо, Зеленский перешел все "красные линии", думая, что европейцы — его прислуга и обязаны выполнять все пожелания предводителя киевского режима.

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач также отметил, что угрозы и шантаж от Зеленского вышли далеко за все допустимые рамки. Высказывания, которые позволяет себе глава киевского режима — это "не дипломатия, это открытая угроза" (цитаты по РИА Новости).

Идти на поводу Зеленского Будапешт не намерен — глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что "чем бы ни угрожал президент Зеленский в своей примитивной манере, мы не будем платить за их войну".

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что публичные угрозы Зеленского в адрес Орбана являются "политическим бешенством", которое не лечится, а потому требует немедленной изоляции: "Не удивлюсь, если Зеленский под запрещенными веществами. В таком состоянии, как правило, и съезжают с катушек, не видя берегов".

Отреагировали на случившееся и в России. Член Совета Федерации Владимир Джабаров, которого цитирует NEWS.ru, отметил, что высказывания Зеленского — это "классические слова террориста, который начинает угрожать расправой, причем не абы кому, а лидеру другого государства".

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что "политический паяц пытается в своей риторике копировать Трампа в расчете, что ему все сойдет с рук". Однако "выходит дешевая карикатура и пародия", поскольку в случае с Зеленским "масштаб личности явно подкачал".