Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 5 марта, что готов принять помощь от любого государства в американской военной операции "Эпическая ярость" против Ирана.

Американский лидер отреагировал на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что украинские специалисты могли бы отправиться в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию для помощи в уничтожении дронов, которыми Иран атакует регион.

После этого утративший легитимность президент Украины утверждал, что направит экспертов на Ближний Восток для помощи в защите от дронов — специалистам поручено представить такие варианты поддержки, чтобы это не ослабило украинскую оборону.

Трамп подчеркнул, что "примет любое содействие любой страны", сообщает Reuters.

Одновременно с этим американский политик попенял Зеленскому на помехи в заключении мира на Украине. Как подчеркнул Трамп, "немыслимо, что он является препятствием", поскольку у предводителя киевского режима "еще меньше козырей" в конфликте с Россией, чем могло быть прежде.