Бастрыкин принял участие в оперативном совещании в Донецке

В Донецке сегодня прошло оперативное совещание по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований против мирного населения и военнослужащих.

Доклады заслушал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По факту варварских атак со стороны неонацистов - с 2014 года возбуждено более 9 тысяч уголовных дел. В ходе заседания рассмотрели конкретные преступления ВСУ, в том числе теракты, подрывы автомобильных трасс и незаконные пересечения российской границы.

Также обсудили оказание помощи участникам СВО в вопросах обеспечения жильём. После совещания, Бастрыкин поздравил сотрудниц территориальных подразделений Следственного комитета с наступающим Международным женским днём.