Россиянам рассказали, что требовать с начальства за работу в праздники

Россияне, которые трудятся в пятидневном стандартном графике, будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта. Если работодатель захочет привлечь сотрудника к работе в эти дни, придется компенсировать нарушенный отдых.

Как рассказал юрист по трудовому праву Александр Кузнецов в комментарии РИА Новости, по общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере.

По желанию сотрудника вместо двойной оплаты работа в праздничный день может быть оплачена в обычном размере, но тогда работодатель обязан предоставить подчиненному дополнительный неоплачиваемый выходной.

Выбрать вариант компенсации работник может сам — работодатель не вправе навязывать свое мнение, подчеркнул эксперт.

Ранее Роструд объяснил, в каких случаях работник обязан выполнять чужие служебные обязанности. В большинстве случаев на это требуется добровольное согласие сотрудника. Однако есть ситуации, когда работнику придется по поручению начальства сделать это помимо своей воли.

Между тем глава Минтруда Антон Котяков не поддержал введение шестидневной рабочей недели. Министр пояснил, что в настоящий момент в условиях рекордно низкой безработицы на российском рынке труда нет необходимости добавлять еще один рабочий день.