Много плакала и вела себя странно: подробности ареста певицы Бритни Спирс

На днях полиция задержала известную американскую певицу Бритни Спирс. Правоохранители обнаружили, что она была в неадекватном состоянии. Сейчас же стали известны детали ареста.

Оказывается, Бритни Спирс привлекла внимание полиции после того, как выехала на встречную полосу движения. Кроме того, элитная иномарка артистки ехала с превышением скорости.

При задержании американская исполнительница, которая в последнее время известна не своими песнями, а странными танцами, "проявляла признаки опьянения" и провалила тесты на трезвость. В результате Бритни была арестована за "управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения" и помещена в тюрьму округа Вентура.

Как сообщают инсайдеры, в тюрьме Спирс "много плакала" и вела себя "странно", передает Super. Также есть информация, что полицейские доставили артистку в тюремную больницу.

Напомним, что еще осенью прошлого года угодила в ДТП, она врезалась в другой автомобиль, чуть не сбила человека. По слухам, артистка сорвалась после выхода в свет мемуаров ее бывшего мужа, танцора Кевина Федерлайна, в которых тот рассказал о нескольких годах совместной жизни с Бритни Спирс. Так, он поведал чудовищную историю, как застал артистку с ножом в комнате их спящих сыновей.

