Трамп погнал Такера Карлсона из-за критики войны с Ираном: "Ему не хватает ума"

Такера Карлсона исключили из движения Make America Great Again из-за критики операции в Иране. Об опале журналиста сообщил создатель движения, президент США Дональд Трамп.

По его словам, Карлсон сбился с пути. MAGA ставит США на первом место, а Такер своей критикой войны с Тегераном поставил под сомнение это правило.

"Такер больше не имеет с этим ничего общего. И Такер на самом деле не столь умен, чтобы это понять", - заявил Трамп в интервью ABC.

Сам Такер Карлсон уже прокомментировал слова президента США. Журналист признался, что Трамп его "иногда раздражает", сейчас именно этот случай, но он продолжит любить президента.

Ранее Карлсон раскритиковал решение президента США начать совместную с Израилем операцию против Ирана. Журналист назвал удары по Ирану "абсолютно отвратительными и злодейскими".