"Все было высосано": Евгения Медведева сообщила о болезни на серьезной стадии

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Евгения Медведева откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Спортсменка сообщила, что у нее диагностировали остеопороз. Особенно остро болезнь проявила себя, когда она много тренировалась, тщательно следила за питанием и переживала стресс. Отметим, что остеопороз это заболевание, при котором снижается плотность костной ткани и значительно возрастает риск переломов.

"За неделю до Олимпийских игр я завтракала энергетиком, на обед съедала три жевательные конфеты, а на ужин — йогурт с одной клубничкой и чуть-чуть салата", - описала свое меню в то время Медведева.

Поворотным моментом стал ее приезд в Германию в клинику. Обследование показало тревожную картину. Медики обнаружили у Медведевой сразу три перелома в нижнем отделе позвоночника, а также серьезную стадию остеопороза.

"Что это было, из-за чего остеопороз? Из-за недоедания, из-за сильных нагрузок. Не будем забывать, что нагрузки вытягивают из мышц витамины и минералы. Если их там не остается, организм начинает брать их из костей. У меня из костей все было высосано — мало жрала, много работала, плюс стресс. Возможно, еще была генетическая предрасположенность. Остеопороз был в серьезной форме. Мне сказали, что такие кости бывают у бабушек 85 лет. А мне тогда было 18", - рассказала Медведева в программе "Добро fon".

К счастью, фигуристке удалось справиться с недугом. Она завершила профессиональную спортивную карьеру, однако танцует в ледовых шоу, комментирует соревнования по фигурному катанию, участвует в телевизионных съемках.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>