Российские бойцы в зоне спецоперации продвигаются вперед — это усиливает тревогу и страхи киевского режима. Такое заявление сделал в пятницу, 6 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, "киевский режим чувствует себя некомфортно", поскольку на фронте "динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам".

Что касается попыток поиска дипломатического решения конфликта, "уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда в Киеве кто-то должен взять на себя ответственность". Песков отметил, что, "по идее, это должен быть Зеленский", чтобы "сделать всё, чтобы переговоры увенчались успехами".

Однако пока Киев отказывается признать очевидное и принять неизбежное, "ситуация для них ухудшается изо дня в день, и поэтому такая нервозность, граничащая с истерикой", подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео комментария опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Ранее Владимира Зеленского жестко осадили после нелепых высказываний в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Попытки угрожать венгерскому политику экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник счел "политическим бешенством", которое не лечится, а потому требует немедленной изоляции утратившего легитимность президента Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Зеленский "уже перешел на гуталин". При этом неясно, чего больше в публичных выступлениях предводителя киевского режима — "неадекватности или вот этой сатанинской лжи".