Россиянам рассказали, кого весной затопит половодье

В целом ряде российских регионов зимой прошли обильнейшие осадки. Сформированный ими снежный покров по мере таяния весной грозит сильным половодьем.

Как пишут "Известия" со ссылкой на данные Росгидромета, как минимум в 16 субъектах Федерации уровень весеннего половодья будет выше нормы. Еще в 20 регионах имеется вероятность превышения нормы, хотя и не столь очевидная.

Значительный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. При этом эксперты сомневаются в том, что сильное половодье захватит столичный регион. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что если будет затяжной весенний период с возвратами холодов, тогда таяние снега растянется во времени и не приведет к опасным последствиям.

Гидролог Михаил Болгов подтвердил, что таяние сугробов в Москве и Подмосковье может растянуться из-за мороза, поэтому сильных затоплений, вероятно, не будет. Катастрофических подъемов воды на Оке, как в 1970-е годы, по 10–12 метров, не предвидится.

Между тем Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что высокий уровень воды в российских реках в период весеннего половодья из-за превышения запасов снега прогнозируется на территории 42 регионов.

Уже сейчас сформированы межведомственные рабочие группы, с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций, к компетенции которых относится реагирование на такие ситуации, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что выпавший в Москве и Подмосковье объем снега в переводе на воду соответствует примерно 5 миллионам кубических метров — это примерно 2 тысячи олимпийских бассейнов.

На объектах "Мосводоканала" уже вовсю идет подготовка к потенциальному весеннему половодью. За объемами и плотностью снега следят инженеры-гидрологи. Исходя из полученных данных, специалисты строят прогнозы, регулируют заполнение водохранилищ и при необходимости понижают уровень.