Оголившаяся на публике Кейт Миддлтон спрятала стыд за смущенную улыбку

Кейт Миддлтон посетила Лестер, где встретилась с британской общиной индийцев и присоединилась к празднованию фестиваля красок Холи.

Будущая британская королева подготовилась как следует. Так, она соблюла традицию и появилась на публике в одежде светлых тонов, дополнив образ эффектными золотыми серьгами на индийский манер и бежевыми лодочками. Волосы Кэтрин традиционно распустила.

На мероприятии супруге британского принца Уильяма вручили жемчужное ожерелье с красными розами, в котором она затем заглянула в магазин сари, выпила чаю с традиционными индийскими сладостями в семейном ресторане и посетила общественный центр, где стала свидетельницей шоу болливудских танцев.

Изюминкой официального выхода принцессы стал момент, когда Кейт Миддлтон с очаровательной смущенной улыбкой сбросила туфельки и приняла участие в танцевальном мастер-классе.

Кстати, известно, что Кейт Миддлтон годами придерживается строгого правила в отношении дизайнерских вещей. Жена принца Уильяма всегда настаивает на том, чтобы платить за одежду самостоятельно. Кэтрин, вошедшая в королевскую семью почти 15 лет назад, никогда не принимает одежду в подарок.

