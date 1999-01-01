Угрозы предводителя киевского режима Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана заставляют задуматься над мерами по линии НАТО. Так иронично прокомментировал случившееся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, "надо применять пятую статью НАТО", подразумевая положение Договора о Североатлантическом альянсе о коллективной обороне в случае агрессии третьих стран против одного из участников блока. Венгрия является членом НАТО с 1999 года.

Также Песков указал на то, что "степень накала риторики растет, всё ужесточается". Видео комментария политика опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущенно заявил, что Зеленский перешел все "красные линии", думая, будто европейцы — его прислуга и обязаны выполнять все пожелания предводителя киевского режима.

Президент США Дональд Трамп назвал предводителя киевского режима циркачом, сравнив Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — это основатель знаменитого в Соединенных Штатах бродячего цирка XIX века.