Роскомнадзор высказался о новом ограничении работы Telegram

Роскомнадзор не стал опровергать заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о новом ограничении в отношении мессенджера Telegram.

5 марта в ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram содержит признаки нарушения рекламного законодательства. Отвечать за такие нарушения должны, по российским законам, как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

В Роскомнадзоре фактически подтвердили позицию ведомства: "Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС" (цитата по РИА Новости). Других комментариев и разъяснений не последовало.

Заявлению антимонопольщиков предшествовала встреча главы государства Владимира Путина с женщинами, представляющие различные профессии. Общаясь с подполковником ВКС Ириной Годуновой, президент отметил, что "использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава".

Конкретные мессенджеры Владимир Путин не назвал, однако прежде в контексте военной спецоперации речь шла о применении бойцами Telegram. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в начале СВО этот мессенджер "рассматривался как такой достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные". Однако затем подтвердилось, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы.