Москвичи "штурмуют" цветочные рынки

Уже на подходе к станции "Рижская" понимаешь, где сегодня главный цветочный штаб столицы. Кто-то несет один букет, другие - целые охапки и даже коробки. Продавцы с самого утра работают в режиме нон стоп.

Розы, лилии, мимозы и, конечно, тюльпаны всех цветов радуги - абсолютный хит. Цена за штуку доходит до 150 рублей. Отдельные стенды и с фруктами.

Несмотря на то, что до праздника еще несколько дней, на Рижском рынке уже не протолкнутся. Глаза разбегаются от количества выбора. Впрочем, многие, зная про ежегодный ажиотаж, подходят к делу осознанно, заранее составляя список и берут сразу большими партиями.

Цены по сравнению с прошлым годом и даже с прошлой неделей, конечно, подросли. Но это не останавливает поток клиентов, 90 процентов из которых мужчины. Говорят, на что только не пойдешь ради любимых женщин.

Впрочем, букеты к 8 марта покупают и сами красавицы. Пока москвичи штурмуют прилавки, в Шереметьево идет своя невидимая глазу битва за праздник. Сюда ежедневно прилетают тонны цветов со всего мира. И именно отсюда цветы разъезжаются по столичным рынкам, включая Рижский. К слову, движение в этом районе затруднено. Всем, кто планирует отправится за букетами, городские власти настоятельно рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Метро вне конкуренции, столичная подземка напоминает цветочный сад, а в вагонах уже пахнет праздником.