Собянин объявил об открытии обновленного спорткомплекса "Южное Бутово"

Сегодня в Москве открылся обновлённый спорткомплекс "Южное Бутово" на улице Поляны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Для местных жителей здесь доступны сразу два бассейна, есть и различные залы, в том числе для фехтования и занятий единоборствами. Место найдется и для любителей тенниса.

Обновить этот физкультурно-оздоровительный комплекс просили сами жители Южного Бутова. Отличное место, где преподают сильнейшие тренеры Москвы, было в плачевном состоянии. Проблема была услышана и незамедлительно исправлена.

"Реконструкция этого объекта была очень важна для местных жителей. Они обозначили этот вопрос на личном приёме граждан, который я провёл по поручению Президента России. Теперь занятия спортом будут проходить в максимально комфортных условиях. Каждый день сюда смогут приходить свыше двух тысяч человек", - сообщил Собянин.

Из прошлого тут остались только воспоминания. Новое практически всё. Отремонтировали стены, фасад, кровлю. Переложили все провода и трубы. Установили современное оборудование и мебель. Чаши бассейнов полностью переоборудовали.

"Главная фишка ремонта – это как раз-таки крытый теннисный корт. Если вы обратили внимание, он разделён занавесом, что делит эту зону на две отдельные спортивные зоны. Если раньше здесь могли одновременно играть только 6 теннисистов, то теперь помимо тенниса ещё за этой шторой могут располагаться секции по мини-футболу, единоборств или просто проходить занятия по общей физической подготовке", - отметила Елена Иванова, директор ФОК "Южное Бутово".

Начинать заниматься в этот комплекс даже не приходят - маленьких детей привозят ещё в колясках знакомиться. Некоторые уже действующие спортсмены перешли сюда из других спортивных школ. Потому что зачем куда-то ездить, говорят они, если рядом с домом есть отличное место для тренировок.

"Спортсмену всегда важно, где он находится, где он играет. Вся комфортабельность и площадки, и освещения. Про сейчас наше местоположение могу сказать, что здесь идеальная площадка, новое покрытие и яркое освещение", - рассказала теннисистка Юнона Юновская.

"Корты качественные, хорошие, на них комфортно играть. Хорошие и видно, что они долго продержатся", - отметил Арсений Ханин, теннисист.

Особой гордостью здесь считают зал для фехтования. Помещение оборудовано самыми передовыми техническими средствами. На этих дорожках сейчас с успехом тренируются и члены сборной России.

"Мне есть с чем сравнить, потому что я вырос тут с 5 лет. Начинал свои занятия, первые шаги именно в этом зале. И то, что было, и то, что сейчас, слава Богу, это произошло, и мне очень сильно сейчас помогает в подготовке к международным и всероссийским стартам", - сказал Дмитрий Гусев, мастер спорта международного класса по фехтованию.

Летом будет удобно позаниматься и на улице. Прилегающую территорию тоже благоустроили. Рядом зона воркаут, 4 теннисных корта, периметр огорожен забором, а в тёмное время суток на площадках достаточно света за счёт мощных прожекторов. В ближайшее время в центре планируют открыть новые секции – по синхронному плаванию, водному поло, боксу, сквошу и пляжному теннису.