В Москве пресекли деятельность группы техподдержки телефонных мошенников

В Москве полицейские пресекли деятельность группы технической поддержки телефонных мошенников. Задержаны четыре человека, которые помогали аферистам из-за рубежа звонить жителям нашей страны и обманывать их. Как работала система?

Для задержания подозреваемых были привлечены сотрудники спецназа, обладающие навыками альпинизма. Спускались с крыши на верёвках на три этажа ниже. Разбили оконное стекло о ворвались в квартиру. Открыли двери, которых было несколько, и впустили основную группу захвата и следователей.

Назначение СИМ-боксов простое: телефонные мошенники звонят из-за границы, а оборудование заменяет иностранный номер на российский, который и высвечивается на экране смартфона у абонента. Задержанные занимались обслуживанием технических устройств.

"Криминальную работу злоумышленники нашли через Интернет. В арендованных квартирах на территории г. Москвы и Московской области они по указанию анонимных кураторов разместили сим-боксы и обеспечивали их непрерывную работу", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Для работы подозреваемые арендовали несколько квартир. И вознаграждение получали ежедневно. Операция по задержанию одновременно прошла по нескольким адресам. Задержаны четверо. По данным следствия, все - участники одной группы. И иностранный куратор у них был один. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более тысячи сим-карт и непосредственно девять сим-боксов.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика". Наказание - до шести лет. И оно, пожалуй, самое лёгкое, что может грозить администратору сим-боксов. Украинские спецслужбы используют подобное оборудование в том числе и для координации террористической деятельности на территории России.

"В Москве в ходе расследования уголовного дела о подрыве самодельного взрывного устройства в декабре прошлого, в результате которого погибли два сотрудника ДПС, следствие получило информацию, что координация действий злоумышленника проходила через голосовой трафик сим-бокса, администратором которого являлась девушка, впоследствии задержанная на территории Новой Москвы", - отметила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Это уже совсем другая статья уголовного кодекса. Сами того не осознавая, администраторы сим-боксов, поведясь на лёгкий заработок, могут стать пособниками террористов. В том числе установлено, что именно через сим-бокс была интегрирована сим-карта, которую использовал организатор теракта на Крымском мосту. Администратор того оборудования был приговорён к пожизненному лишению свободы.