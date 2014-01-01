Константин Хабенский назначен и. о ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Также художественным руководителем МХАТ имени Горького стал Сергей Безруков, передает РИА Новости.

В настоящее время Константин Хабенский является художественным руководителем и директором МХТ имени А. П. Чехова. Что касается Сергея Безрукова, то с 2014 года он является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Напомним, что после смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения министр культуры России Ольга Любимова назначила Константина Богомолова, но выпускники Школы-студии выступили против такого решения.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников.

Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер неожиданно отказался быть ректором Школы-студии МХАТ.