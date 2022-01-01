ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России сохранил еще на полгода — до 9 сентября — ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом стало известно в пятницу, 6 марта.

Гражданам, открывшим валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, разрешается снять не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность, напоминает пресс-служба регулятора.

Ранее банки попросили усложнить россиянам снятие наличных в кассах ради безопасности самих граждан. Сотрудникам кредитно-финансовых организаций нужны дополнительные полномочия на случай, если возникнут подозрения в преступной активности в отношении хозяина средств — человек может снимать деньги под воздействием мошенников.

При этом сообщалось, что поскольку российские банки обязаны проводить мониторинг операций и приостанавливать подозрительные транзакции, иногда под блокировку попадают карты и операции добропорядочных граждан. Эксперты рассказали, как снизить подобный риск.