Кремль объяснил, что ждет Финляндию за размещение ядерного оружия

Россия не оставит без внимания шаги Финляндии в направлении возможного размещения на своей территории ядерного оружия. С таким предупреждением выступил в пятницу, 6 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам". В ответ на это "мы принимаем соответствующие меры".

Высказывания о ядерном оружии из соседнего государства провоцируют дальнейшую эскалацию напряженности на европейском континенте — это "заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии, причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии", цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Финляндии обсуждает возможное снятие запрета на транзит ядерного оружия в свете геополитической нестабильности. Перспективы принятия соответствующих поправок оцениваются как высокие, поскольку "содержание закона уже согласовано на политическом уровне".

В Кремле при этом подтверждали, что ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, однако подчеркивали, что также "мы не должны забывать про режим нераспространения".