"Умара убили": Волочкова объяснила, почему не верит в самоубийство Джабраилова

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов скончался 2 марта в центре Москвы. Ему было 67 лет. Тело предпринимателя нашли в его апартаментах на Тверской улице, рядом с погибшим был обнаружен пистолет Luger. По данным правоохранителей, Умар покончил с собой.

В последний год у предпринимателя были финансовые проблемы. Джабраилову по решению налоговой заблокировали операции по банковским счетам. Чтобы рассчитаться с долгами, он продал свой особняк на Рублевке. Кроме того, бизнесмен фигурировал в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Однако дочь Умара Альвина не верит, что ее отец не покончил с собой. Она считает, его "заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу".

С ней оказалась солидарна Анастасия Волочкова. В новом интервью балерина напомнила, что они были давними друзьями и он не производил впечатление человека, который готов наложить на себя руки. "Он своим позитивом освещал все вокруг, стоило ему только появиться среди людей. Я никогда в жизни не смогу поверить, что он закончил жизнь самоубийством. И не скрываю, что склонна верить позиции его дочери — Умара убили", - заключила Волочкова для Woman.ru.

Также она обратила внимание на то, что перед смертью Джабраилов снял номер в отеле. По мнению артистки, человек, желающий покончить с собой, предпочтет сделать это дома или в лесу, "чтобы никто не видел", а не в гостинице. "Я лично его знаю как человека сильного и знаю много лет, чтобы делать такие выводы", - высказала мнение балерина.

