Глава Нижегородской области доложил Путину о развитии региона

Нижегородская область вошла в число лидеров по качеству жизни среди российских регионов. Её социально-экономическое развитие обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор Глеб Никитин на встрече в Кремле.

В области отремонтировали сотни поликлиник и больниц. Строят новые детские сады, модернизируют здания школ и колледжей. Расширяют трамвайную сеть, что существенно улучшит ситуацию в сфере общественного транспорта. В прошлом году ввели новые меры поддержки семей. Благодаря им коэффициент рождаемости пошел вверх и превысил средние показатели по Приволжскому федеральному округу. Особое внимание уделяют участникам и ветеранам СВО.