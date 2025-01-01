Чьи тела нашли в тайге? Следственный комитет сделал новое заявление о пропавших Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь. На днях появились новости, что Усольцевых нашли в шурфе — вертикальной горной выработке небольшой глубины.

Говорилось, что тела достали и передали судмедэкспертам. Информацию распространили в чатах, посвященных поискам Усольцевых. О произошедшем рассказала местная жительница, которая заявила, что знакома с результатами расследования.

Версия, о том, что пропавшие могли провалиться в одну из расщелин, вполне логична. Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев объяснял еще пару месяцев назад, что с XIX века в районе Кутурчинского Белогорья добывали золото. В лесах до сих пор скрыты следы старых приисков — глубокие ямы, шурфы, глубиной до 10 метров. Сейчас они сильно заросли кустарником и могут представлять реальную опасность.

Медведева уверял, что семью искали не в том месте. "Где продолжать поиск? В самой близи поселка, буквально на границе леса, ближе к Мине или ручьям. Только там и мог быть старательский шурф", — говорил ученый, отмечая, что весенний поток может вынести одежду или останки погибших.

Подкреплялись слухи о том, что Усольцевых нашли и сообщениями о том, что поиски возле Кутурчина возобновлялись в феврале. В Минском сельсовете подтверждали, что из Красноярска приезжала поисковая группа.

"Эта группа, как мы поняли, из полиции. Они привезли с собой квадрокоптеры и применяли их. Но как мы слышали, поисковики уехали без результата", — пояснили в сельсовете.

Сейчас народ волнует вопрос — нашли Усольцевых или нет? Можно ли верить местной жительнице? В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сначала заявили, что не подтверждают информацию об обнаружении тел Усольцевых. А спустя пару дней следователи сделали новое заявление. Как сообщает "АиФ", в ведомстве пояснили, что в феврале или марте вообще никто на поиски пропавшей семьи не выезжал.